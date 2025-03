Homem flagrado com pistola é suspeito de homicídio em bar, diz polícia

Morte e flagrante ocorreram no município de Calçoene, a 300 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do 12º Batalhão prenderam um homem armado com uma pistola calibre 380 durante patrulhamento, e ao apresentá-lo na delegacia, descobriram que o suspeito pode estar envolvido na morte de Kaylan da Luz Vieira.

A prisão de Vitor do Socorro Costa Chaves, de 25 anos, foi confirmada nesta quarta-feira (5), pelo capitão George Cecílio. O flagrante por porte ilegal de arma de fogo ocorreu no Bairro Buritis, em Calçoene, a 300 km de Macapá.

‘Vitinho’, como o suspeito é conhecido, estava em via pública quando avistou a patrulha e correu, tentando se esconder em uma casa. A atitude suspeita chamou a atenção dos policiais, que buscaram saber a motivação da fuga e ele foi flagrado com a pistola e 21 munições.

Ainda segundo o oficial, no momento da prisão, ‘Vitinho’ informou ser membro da União Criminosa do Amapá (UCA) e que tinha como plano matar um rival integrante da facção Família Terror do Amapá (FTA).

A Polícia Civil também investiga o possível envolvimento do suspeito no homicídio de Kaylan Vieira, atacado a tiros na madrugada do último dia 22, em um bar situado na Orla de Calçoene.