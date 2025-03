Homem que matou a ex-mulher é preso após tentar assassinar a atual com facadas

O homem se apresentou espontaneamente na DEAM na manhã de hoje (20) e teve o mandado de prisão preventiva cumprido.

Por RODRIGO DIAS

A Polícia Civil do Amapá prendeu um homem de 61 anos acusado de tentar matar sua companheira a facadas. O crime ocorreu na noite de 17 de março, na residência do casal, localizada no Bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

De acordo com a delegada Marina Guimarães, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) DEAM, a vítima, de 41 anos, relatou que foi atacada após manifestar o desejo de terminar o relacionamento. O agressor desferiu diversos golpes de faca contra a mulher, principalmente na região do rosto.

“A vítima relatou que só não morreu porque o companheiro escorregou no sangue que estava espalhado pelo chão da casa e ela conseguiu se abrigar na residência da vizinha, que a levou para o hospital”, informou a delegada.

A gravidade do crime e o fato de o agressor já ter respondido por feminicídio contra uma ex-companheira motivaram a representação pela prisão preventiva, que foi decretada no mesmo dia. Não foram divulgados os detalhes do primeiro crime.

O homem se apresentou espontaneamente na DEAM na manhã de hoje (20), e teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Em qualificação e interrogatório, ele optou por permanecer em silêncio e será encaminhado para audiência de custódia.

A delegada Marina Guimarães ressaltou a rápida resposta da polícia ao caso, destacando a importância de combater a violência contra a mulher e garantir a segurança das vítimas.