Homem que matou atual marido da ex-esposa é procurado

Homicídio ocorreu no mês de fevereiro, no Bairro Amazonas, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá está à procura do homem indiciado por matar o companheiro de sua ex-mulher dentro de um carro parado em via pública do Bairro Amazonas, na zona norte de Macapá.

A vítima, Orenilson Passos da Silva, de 44 anos, foi atacada a tiros por Valmir Alves Lima, de 58 anos, e não teve chance de se defender.

Foragido desde o dia crime, em 14 de fevereiro deste ano, a Justiça aceitou o pedido do delegado Leonardo Leite, e decretou a prisão do acusado.

Nesta quarta-feira (26), o titular da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) informou à imprensa que Valmir é uma pessoa violenta e praticou o crime motivado por ciúmes da ex-mulher, com quem tem um filho pequeno.

Segundo a investigação, no dia do fato, a criança estava na casa de Valmir, e quando a mãe chegou para buscá-lo, acompanhada do atual companheiro que dirigia o carro, foi surpreendida pelo ex-marido, que já aguardava com o filho no colo do lado de fora da casa, e assim que entregou o filho a ela, sacou uma arma e correu em direção ao carro de Orenilson.

A mulher ainda teria gritado, avisando ao atual companheiro que Valmir estava armado, mas não houve tempo de reação, ele chegou por trás do veículo, já pelo lado da porta do motorista e atirou três vezes, depois fugiu em sua motocicleta.

O crime foi registrado por câmeras de segurança de residências vizinhas. O Portal SN teve acesso a uma dessas imagens. Nela é possível ver quando a picape chega à casa do acusado e quando o acusado, rodeia o carro por trás, saca a arma e faz os disparos. Com a vítima morta, o veículo começa a se mover lentamente pela inclinação da via. Um vizinho corre e tenta segurar o carro, que só para ao entrar num matagal mais à frente.

A polícia pede a colaboração da população para encontrar Valmir. Informações que possam levar ao paradeiro do procurado podem ser enviadas para Disk Denúncia da DHPP, sob total sugilo de identidade: (96) 99170 4302.