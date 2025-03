Homem que matou ‘conhecido’ com pedrada e mata-leão por R$ 2 é condenado

Robson Pinheiro Araújo recebeu 17 anos e 3 meses de prisão pelo homicídio qualificado de Rosinaldo Machado Trindade, crime marcado por extrema brutalidade no sul do Amapá.

Menos de um ano após cometer um homicídio com requintes de crueldade, Robson Pinheiro Araújo foi condenado a 17 anos e 3 meses de prisão em regime fechado pelo Tribunal do Júri de Vitória do Jari – cidade no sul do Amapá.

A sentença, proferida na última quinta-feira (27) pelo juiz substituto Luiz Gabriel Verçoza, considerou agravantes como motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Após a condenação, Robson foi encaminhado ao sistema prisional do Amapá, em linha com entendimento do STF sobre execução imediata de penas do Júri, mesmo com possibilidade de recurso.

Crueldade

O caso remonta ao dia 12 de maio de 2024, quando Rosinaldo Machado Trindade foi abordado por Robson na Passarela José Simeão de Souza, em Vitória do Jari – a cerca de 200 km de Macapá. A vítima estava no local para visitar o pai. Segundo as investigações, os envolvidos não eram amigos, apenas “se conheciam de vista” – por morarem numa cidade pequena.

Robson pediu R$ 2 à vítima, que respondeu não ter dinheiro. Irritado, o acusado arremessou uma garrafa de vidro na casa do pai de Rosinaldo e, quando questionado, lhe atingiu o rosto com uma pedra de concreto.

Enquanto Rosinaldo se dirigia à delegacia para registrar a agressão, reencontrou Robson, que o atacou novamente com pauladas, socos e estrangulamento (mata-leão). Ainda de acordo, com a denúncia do MP, Robson pressionava a cabeça de Rosinaldo em uma poça de lama, com objetivo de asfixiá-lo quando um morador das proximidades interveio.

Mas a vítima já havia sofrido múltiplas fraturas faciais, que evoluíram para infecção generalizada e falência múltipla de órgãos. Rosinaldo passou por cirurgias e ficou em coma induzido no Hospital Geral de Macapá, mas morreu 18 dias depois, em 30 de maio de 2024.

Robson chegou a ser preso no dia do crime, mas foi liberado em audiência de custódia. Com novas provas — incluindo laudos periciais, vídeos e depoimentos coletados pelo MP-AP —, a prisão preventiva foi decretada em 6 de junho.