Impasse, chuva e emoção marcam 1ª noite de desfiles no Sambódromo

Embaixada de Samba Cidade de Macapá alegou condições supostamente inadequadas da pista após forte chuva, mas desfilou normalmente. Fotos: Secom

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A primeira noite de desfiles no Sambódromo de Macapá, realizada na Avenida Ivaldo Veras, foi marcada por emoção e contratempos. Cinco escolas de samba se apresentaram, mas o início dos desfiles sofreu um atraso de uma hora devido a um impasse envolvendo a Embaixada de Samba Cidade de Macapá, que alegou condições inadequadas na pista após uma forte chuva. A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesap) anunciou que o desfile seria adiado das 21h para as 22h. Mesmo assim a agremiação ainda demorou para entrar na avenida.

SOLIDARIEDADE

IMPÉRIO DA ZONA NORTE

IMPERIO DO POVO

O público, apesar dos contratempos iniciais, compareceu em peso e demonstrou entusiasmo durante todas as apresentações. Famílias inteiras ocuparam as arquibancadas, celebrando o retorno dos desfiles após um período de interrupção devido à pandemia. A segurança foi reforçada, garantindo tranquilidade aos presentes.

A organização do evento, embora tenha enfrentado desafios devido às condições climáticas, trabalhou para minimizar os impactos no cronograma. As escolas, por sua vez, mostraram resiliência e compromisso com a cultura local, entregando desfiles que exaltaram a riqueza e a diversidade do Amapá.

Confira as escolas que desfilam no sábado, 1º de março

21h – Emissários da Cegonha

22h35 – Unidos do Buritizal

0h10 – Boêmios do Laguinho

1h45 – Maracatu da Favela

3h20 – Piratas da Batucada