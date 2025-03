Inaugurado na década de 60, estádio Augusto Antunes será reformado

Assinatura do termo de cooperação para início dos serviços ocorreu nesta sexta-feira (14).

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O Estádio Augusto Antunes, localizado no município de Santana, a cerca de 17 km de Macapá, passará por reforma. Inaugurado na década de 1970, o espaço começou a receber os serviços de revitalização nesta sexta-feira (14). O investimento total será de R$ 2,5 milhões.

O estádio foi construído pela mineradora Icomi para sediar jogos do Santana Esporte Clube (SEC) e do Independente Esporte Clube (IEC). Com a desativação das atividades da empresa, sua administração foi transferida para o Sesi. Posteriormente, o estádio passou a ser gerido pelo Governo do Estado do Amapá (GEA), que atualmente desenvolve escolinhas esportivas no local.

Atualmente, o espaço necessita de melhorias e não pode receber partidas oficiais. A obra será financiada com recursos de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues (PT), além de contrapartida do GEA. Inicialmente, os serviços devem gerar cerca de 50 empregos diretos.

“Essa é uma obra de grande relevância para os clubes Independente e Santana e, sobretudo, para toda a comunidade esportiva. Conseguimos alocar os recursos e, em breve, estaremos inaugurando o novo Augusto Antunes”, destacou Randolfe Rodrigues.

A previsão é de que a reforma seja concluída até o primeiro semestre de 2025. O novo espaço contará com arquibancadas cobertas, requalificação do gramado natural, cabines de imprensa, iluminação em LED, alambrados e reforma dos vestiários. O governador Clécio Luís destacou que as melhorias fortalecerão o esporte no estado.

“Tenho certeza de que o novo Estádio Augusto Antunes será palco de grandes momentos do futebol amapaense. Aqui já passaram grandes jogadores do passado, e esse espaço precisava de atenção especial. Agora, o estádio receberá essas melhorias e, em breve, será reinaugurado. Além disso, anuncio também a reforma de outros centros esportivos do estado”, afirmou o governador.

O prefeito de Santana ressaltou a importância histórica do estádio para o município, que já sediou grandes partidas de futebol.

“Esse é um acontecimento histórico e fundamental para o esporte santanense. A história de Santana está diretamente ligada ao Augusto Antunes, e essa reforma era necessária. Parabéns a todos que contribuíram para que isso fosse possível”, declarou.

Rodrigo Tork, presidente do IEC, destacou que, com as melhorias, o time profissional poderá mandar seus jogos do Campeonato Estadual no estádio.

“A reivindicação dessa reforma surgiu de uma conversa que tivemos com o senador Randolfe. Ele abraçou a ideia e, hoje, estamos acompanhando a assinatura do termo de cooperação para o início dos serviços. Estamos muito felizes porque nosso torcedor poderá apoiar o clube em sua própria casa”, concluiu.