Irmã de Luana foi empossada em diretoria um dia antes de agenda com Furlan

Caroline Serrão é a nova diretora do Bioparque desde o último sábado (9). Nesta terça, a vereadora do União Brasil negou mudança de grupo político e insinuou que outros parentes teriam indicado a irmã

Por SELES NAFES

Apesar de afirmar que sua recente aproximação com o prefeito Antônio Furlan (MDB) foi apenas um gesto institucional e amigável, a vereadora de ‘oposição’ Luana Serrão teve a irmã, Caroline Serrão, nomeada como diretora do Bioparque de Macapá. A posse ocorreu no sábado (8), um dia antes de Luana participar de uma agenda oficial ao lado do prefeito.

Pressionada, nesta terça-feira (11) a vereadora usou a tribuna da Câmara Municipal para falar com apoiadores e com a bancada de oposição. Ela negou que o gesto sinalize uma mudança de posicionamento político ou adesão ao grupo de Furlan. Segundo ela, sua participação na agenda foi estritamente institucional. Contudo, um blog alinhado à gestão de Furlan já tinha informado que Caroline Serrão teria sido indicada diretamente por Luana.

Luana negou ter sido a responsável direta pela indicação da irmã, e insinuou que outros familiares possuem influência suficiente para articular a nomeação, numa referência aos tios Márcio Serrão (ex-prefeito de Laranjal do Jari) e Alliny Serrão (presidente da Assembleia Legislativa do Amapá). No entanto, Márcio Serrão criticou publicamente a decisão da sobrinha.

Nos bastidores, há quem veja o discurso da vereadora como uma tentativa de acalmar os ânimos no União Brasil, partido ao qual pertence e que pode puni-la por infidelidade partidária.