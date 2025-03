Jogadores baianos são vítimas de golpe e assalto no Amapá

Caso ganhou repercussão nas redes sociais, com vídeo que mostra os atletas em situação de rua no Porto de Santana

Por RODRIGO DIAS

A promessa de um contrato profissional no futebol amapaense se transformou em um pesadelo para dois jovens jogadores da Bahia. Fredson da Silva da Conceição, 25 anos, e Odair Santos de Souza, 22 anos, foram vítimas de um golpe e assalto após chegarem ao Amapá com a expectativa de integrar o time da Portuguesa.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais, com um vídeo que mostra os atletas em situação de rua no Porto de Santana-AP, em busca de ajuda.

Os jogadores relatam que foram contatados por um homem identificado como Erivelton, que se apresentou como representante da Portuguesa.

Ao jornalista Patryck Almeida, do Globo Esporte Amapá, os jogadores disseram que o suposto empresário prometeu um contrato no clube, mas exigiu o pagamento de taxas e valores para custeio de despesas.

“Ele entrou em contato conosco e disse que tinha uma oportunidade pra gente jogar o futebol profissional em Macapá. Aí eu pedi fotos da estrutura, ele mandou tudo, mas depois disse que tínhamos que pagar taxas de federação para chegar e jogar. Paguei R$ 1.475,00, mas chegamos aqui ele me deixou na rua”, desabafou Fredson.

Sem dinheiro para pagar hotel, os jovens foram obrigados a dormir na rua por três dias. Durante esse período, foram assaltados e perderam seus pertences.

A situação só mudou após a divulgação do vídeo nas redes sociais, que comoveu dirigentes do Santana Esporte Clube. O clube ofereceu alojamento e apoio aos jogadores.

“Somos gratos pela ajuda que recebemos do Santana e vamos continuar no Amapá porque sonhamos com essa oportunidade. Graças a essa pessoa que gravou esse vídeo estamos aqui no clube. Por mim, iria embora, mas falei com minha mãe e vou ficar para ajudar minha família através do futebol”, disse Fredson, emocionado.

Procurado pela reportagem, o presidente da Portuguesa de Desportos do Amapá, Edivan Maciel, negou qualquer envolvimento do clube com a negociação e repudiou a ação dos golpistas.

“Acabando de sair aqui da delegacia, já com o boletim de ocorrência, pode filmar o agente que já fez o boletim de ocorrência. Só avisando que no vídeo que passou aí o rapaz disse: ah, porque tem o Paulinho… não tem nenhum Paulinho na minha diretoria, nem na minha comissão técnica. Na verdade o Paulo que tem é o Ceará, um senhorzinho bem idoso que é do futebol do Amapá e que todo mundo conhece da índole dele. Nós já averiguamos que um dos pix que cai no nome de Priscila é de Minas Gerais, o outro rapaz como não é CPF não dá pra saber de onde é mas é um número com DDD 47. Logo logo vamos saber quem foi esse suposto empresário que estava enganando esses rapazes ai”, disse Edivan.

A Polícia Civil do Amapá investiga o caso para identificar e prender os responsáveis pelo golpe e assalto.