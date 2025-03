Ladrão com uniforme da CSA apanha de populares e acaba preso

Crime ocorreu na noite desta quarta-feira (26) no Buritizal, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ladrão vestido com um uniforme escrito CSA foi espancado por populares após um roubo frustrado ocorrido na noite desta quarta-feira (26) no Buritizal, na zona sul de Macapá.

Fingindo estar armado e acompanhado de um comparsa que conseguiu fugir em uma motocicleta modelo Biz, de cor branca, Anderson Andrey da Silva Ferreira, de 29 anos, anunciou o assalto e exigiu os celulares de um casal que estava em frente a uma residência, na Avenida dos Aimorés.

Uma das vítimas chegou a entregar seu aparelho, mas ao perceber que o bandido apenas esboçava tirar uma arma da cintura, o rapaz que estava com a garota reagiu.

Segundo a polícia, a vítima travou luta com o criminoso, que conseguiu correr e pular no canal da Hamilton Silva, onde tiveram novo embate. A cena chamou a atenção de populares que passavam pelo local e logo saíram em defesa das vítimas.

Uma equipe do 1º Batalhão, sob o comando do Sargento C. Junior, foi chamada e encontrou Anderson Andrey ferido e amarrado com uma corda. Ele foi conduzido ao hospital e depois levado ao Ciosp Pacoval por tentativa de roubo.