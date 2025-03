Laudo aponta mercúrio em rio atingido por barragem de garimpo ilegal

Rio Cupixi tem nível de mercúrio acima do recomendado

Da REDAÇÃO

Análises realizadas pelo Instituto Evandro Chagas (PA) detectaram concentrações de mercúrio acima dos limites estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) no rio Cupixi, no Amapá.

O superintendente de Vigilância em Saúde do Amapá, Cássio Peterka, confirmou nas redes sociais que houve a emissão de um laudo do instituto. Segundo ele, foram encontrados 0,0003 miligramas de mercúrio por litro de água, enquanto o limite aceitável é de 0,0002 miligramas por litro. O laudo não foi divulgado na íntegra.

Apesar desse aumento, o chefe da SVS avaliou o impacto ambiental como baixo, mas manteve a recomendação de evitar o consumo de peixes e água dos rios Cupixi e Araguari, que banha os municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes.

Em 11 de fevereiro de 2025, uma barragem de um garimpo ilegal a cerca de 12h de barco de Porto Grande rompeu-se, liberando rejeitos nos dois rios, e afetando os municípios de Pedra Branca do Amapari e Porto Grande. O incidente ocorreu após fortes chuvas na região, que teriam causado uma implosão de terra em uma área de difícil acesso dentro da Reserva Nacional de Cobre e seus Associados (Renca).

Cerca de 4 mil moradores, incluindo populações indígenas e ribeirinhas, foram impactados pela contaminação dos rios. A Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em quatro municípios: Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Ferreira Gomes e Cutias do Araguari.

A Polícia Civil está investigando os responsáveis pelo garimpo clandestino e os danos ambientais decorrentes. O Portal SN revelou que o garimpo da Cooperativa São Domingos ainda aguardava liberação da Agência Nacional de Mineração (ANM), mas já estava em operação. O MPF e a PF também apuram o acidente.