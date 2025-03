Presidente da ONG Carlos Daniel falou sobre o evento

Por SELES NAFES

Em maio, Macapá sediará o Fórum Desafios do Câncer, iniciativa da ONG Carlos Daniel, que vai trazer alguns dos maiores oncologistas do Brasil. As inscrições para participar começaram no último dia 10 de março. Em entrevista ao Portal SN, o presidente da entidade, Agenilson Pereira, confirmou a presença da líder budista Monja Cohen.