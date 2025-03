Liderança do tráfico resiste à prisão e morre em troca de tiros com o Bope

Fogoió comandava o tráfico de drogas na Vila Sapo, região periférica da zona norte de Macapá, onde foi localizado e resistiu à prisão.

Por OLHO DE BOTO

Um traficante apontado como uma das principais lideranças da facção criminosa Família Terror do Amapá acabou morto ao abrir fogo contra os militares da Companhia de Operações Especiais (COE) do Bope, que estavam no patrulhamento da Operação Protetor, na noite desta terça-feira (4), na zona norte de Macapá.

Nilton Clesio Feitosa Pereira, também conhecido como ‘Lourinho ou Fogoió, tinha 39 anos. Ele comandava o tráfico de drogas na Vila Sapo, região periférica do Bairro Novo Horizonte, onde foi localizado e resistiu à ordem de prisão, conforme informações repassadas pelo capitão Alan Miranda, porta-voz do Bope.

Os policiais chegaram ao criminoso após levantamentos do serviço de inteligência da PM, que constatou que o imóvel onde ele morava, na Avenida José Ferreira Chucre, estava servindo como ponto de distribuição de substâncias entorpecentes.

Ainda segundo o oficial, chegando ao endereço indicado, a equipe policial precisou revidar após ser atacada a tiros por ‘Lorinho’. Ao fim do tiroteio, o Samu foi chamado e confirmou que ele já estava sem vida.

Além da arma de fogo e o carro utilizados por ele, o canil do Bope encontrou várias porções de drogas no local.