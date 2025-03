Lua de Sangue iluminará céu de Macapá na madrugada de quinta

Quem deseja acompanhar o fenômeno deve procurar locais a céu aberto.

Na madrugada da próxima quinta-feira (14) ocorrerá um eclipse total da Lua, também conhecido como Lua de Sangue, devido à coloração avermelhada que o satélite natural da Terra adquire durante o fenômeno. O evento será totalmente visível em Macapá, desde o início até o fim – desde que o céu esteja livre de nuvens, obviamente.

Segundo o site especializado timeanddate.com, o eclipse terá início às 0h57, atingirá seu ápice às 3h58 e terminará às 6h37. A Lua estará em sua fase cheia, proporcionando uma visibilidade privilegiada do fenômeno.

O diretor do Clube de Astronomia do Amapá (Mirzan), Vitor Monteiro, explica que o eclipse lunar é um fenômeno que ocorre devido ao alinhamento entre a Lua, a Terra e o Sol.

“Basicamente, a Lua passa pela sombra da Terra, que é projetada pelo Sol. É como se o Sol iluminasse a Terra, e a sombra gerada cobrisse a Lua, criando esse efeito incrível”, detalha.

Monteiro ainda ressalta que a Lua não desaparecerá completamente do céu, mas adquirirá um tom avermelhado característico.

“A gente não vai ver a Lua sumir por completo, mas sim entrar na penumbra, uma região entre a sombra total e a claridade. É nesse momento que ela ganha a tonalidade vermelha, que dá nome ao fenômeno de Lua de Sangue”, explica.

Para quem deseja acompanhar o fenômeno, Vitor Monteiro recomenda locais com visão desobstruída do céu e que ofereçam conforto durante as horas de observação.

“Por ser um fenômeno lento, o ideal é escolher um lugar onde você possa se sentar e ficar confortável. A região da Fortaleza de São José, perto do Banco do Brasil, é uma ótima opção, pois tem uma área aberta e permite uma boa visualização”, sugere.

Além disso, o especialista destaca que o eclipse lunar não requer equipamentos especiais para ser apreciado.

“A melhor forma de observar esse fenômeno é a olho nu. Binóculos ou telescópios podem até atrapalhar, pois dão um zoom na Lua e acabam tirando a beleza do conjunto, que é justamente ver a sombra da Terra cobrindo o satélite de forma gradual”, afirma.

Eclipse em Macapá

Início do eclipse: 0h57

Ponto máximo: 3h58

Término: 6h37

Local sugerido para observação: Área aberta, como a Fortaleza de São José.

Dica: Leve uma cadeira ou esteira para maior conforto durante a observação.