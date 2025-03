Mãe busca ajuda para realizar exames de filho com inchaço na boca e alergias pelo corpo

O menino sofre com inchaço na boca e crises alérgicas desde bebê, e a situação tem se agravado, comprometendo sua respiração.

Por RODRIGO DIAS

Adriene Ramos Gomes, de 32 anos, moradora do Bairro Renascer, na zona norte de Macapá, está em busca de ajuda para realizar exames no filho Luíz Gabriel Ramos, de 11 anos. O menino sofre com inchaço na boca e crises alérgicas desde bebê, e a situação tem se agravado, comprometendo sua respiração.

Ao longo dos anos, novas alergias e asma alérgica se desenvolveram. As crises também incluem inchaço em partes do corpo e, em casos graves, coloração roxa na pele, necessitando de atendimento de emergência.

Segundo Adriene, os exames necessários para diagnosticar a causa do problema não são oferecidos pela rede pública de saúde, e o custo em clínicas particulares é de R$ 1.500.

“Compromete sua respiração, vindo a usar o Aerolin, Clemil e o antialérgico. Quando a crise está forte é preciso levar urgentemente até a UPA mais próxima”, relata a mãe.

Exames anteriores revelaram que o nível de IGE de Luíz Gabriel está muito acima do normal para sua idade. O alergologista que o acompanha solicitou exames mais específicos para identificar a causa, mas estes não estão disponíveis na rede pública.

Adriene está desempregada há alguns meses, após precisar deixar o trabalho como doméstica para cuidar do pai, que sofreu um AVC há três anos. A mãe de Adriene também auxilia nos cuidados com o pai, enquanto Adriene estuda e busca soluções para o filho.

Para ajudar Luíz Gabriel, Adriene criou uma campanha solidária e disponibilizou a chave Pix (96) 98108-7976 para receber doações. Além disso, ela pede que as pessoas compartilhem a publicação da campanha nas redes sociais.

“Qualquer colaboração é válida, pois tenho certeza que Deus irá retribuir em dobro”, concluiu.