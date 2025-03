Manhã de sábado trágica em Macapá: dois acidentes fatais com motociclistas

As duas vítimas são homens que perderam o controle das motocicletas em diferentes rodovias

Por RODRIGO DIAS

A Região Metropolitana de Macapá foi palco de duas tragédias na manhã deste sábado (22), com dois acidentes de moto que resultaram na morte de dois homens. O primeiro acidente ocorreu em um trecho da Rodovia Josmar Chaves Pinto, antiga JK, e o Igarapé da Fortaleza; e o segundo na Rodovia Duca Serra.

Acidente na Rodovia Josmar Chaves Pinto (Antiga JK)

Alan Palheta Caetano, de 28 anos, perdeu o controle de sua motocicleta e colidiu violentamente contra um muro. O impacto causou múltiplas fraturas no braço e na coxa da vítima. Alan não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Estadual de Santana.

Acidente na Rodovia Duca Serra

Horas depois, na Rodovia Duca Serra, Marcos Damião Almeida de Oliveira, de 48 anos, também perdeu o controle de sua motocicleta e sofreu uma queda. O impacto da queda resultou em um forte trauma na cabeça da vítima. Marcos recebeu os primeiros socorros no local, mas infelizmente não sobreviveu.

As autoridades competentes estão investigando as causas dos acidentes para determinar os fatores que contribuíram para as tragédias. O Batalhão de Policiamento Rodoviário Federal (BPRE) alerta para a importância da condução segura de motocicletas, com atenção redobrada às condições das vias e ao respeito às leis de trânsito, principalmente, nesse período chuvoso.

As mortes de Alan Palheta Caetano e Marcos Damião Almeida de Oliveira causaram grande comoção na comunidade de Macapá. Familiares e amigos expressaram suas condolências nas redes sociais, lamentando a perda precoce das vítimas.