Março se despede com a ‘água grande’ invadindo o centro de Macapá

O Centro da capital amapaense foi tomado pelas águas do rio Amazonas, que, impulsionadas pela maré alta, invadiram as ruas da cidade.

Por RODRIGO DIAS

O mês de março se despede com um fenômeno natural que chamou a atenção dos moradores de Macapá: a ‘água grande’. Nesta segunda-feira (31), o Centro da capital amapaense foi tomado pelas águas do rio Amazonas, que, impulsionadas pela maré alta, invadiram as ruas da cidade.

A cena inusitada gerou curiosidade e movimentação entre os macapaenses, que registraram o momento em vídeos e fotos, compartilhando nas redes sociais. As imagens mostram ruas alagadas e a água do rio avançando sobre o asfalto, transformando a paisagem urbana.

O que é a ‘água grande’?

A “água grande” é um fenômeno natural comum na região amazônica, causado pela combinação da maré alta com o grande volume de água dos rios. Em Macapá, a proximidade com a foz do rio Amazonas torna a cidade especialmente suscetível a esse tipo de evento.

Embora a ‘água grande’ seja um fenômeno natural, ela pode causar transtornos, como alagamentos em áreas mais baixas da cidade e dificuldades de locomoção. Por isso, é importante que a população esteja atenta às informações da Defesa Civil e adote medidas preventivas, como evitar áreas de risco e proteger seus pertences.

Com a chegada de abril, a expectativa é que o fenômeno da ‘água grande’ continue a ocorrer, seguindo o ciclo natural das marés e a dinâmica dos rios da região. A Defesa Civil segue monitorando a situação e emitindo alertas para a população.