Margem Equatorial: Amapá mostra que se prepara para ‘era do petróleo’

Evento reúne especialistas e mídia do setor em Brasília

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), destacou, nesta quarta-feira (26), durante o Seminário da Margem Equatorial, a preparação do estado para a era da exploração do petróleo. O evento, realizado em Brasília, reúne autoridades e especialistas para discutir a viabilidade da exploração de petróleo e gás em áreas sensíveis do litoral brasileiro. Também participam do encontro o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP).

Em sua apresentação, na abertura do evento, Clécio Luís enfatizou que nenhum povo sabe mais sobre preservação ambiental do que o amapaense, num recado claro a setores que tentam barrar o projeto sob o discurso ecológico. Ele reforçou que o Amapá é o estado mais preservado do Brasil, com 97% de sua cobertura vegetal primária intacta e 73,5% do território sob proteção ambiental.

“O estado não quer ser apenas um santuário de preservação, mas sim um exemplo de como é possível sonhar com progresso social e econômico, sem abrir mão da responsabilidade ambiental. Queremos dizer ao mundo que embaixo de cada copa de árvore há uma família com sonhos”, declarou o governador.

Atlas solar e eólico

Além da preservação ambiental, Clécio Luís ressaltou o compromisso do Amapá com o desenvolvimento sustentável e a diversificação da matriz energética. O estado possui uma matriz 100% limpa, possui um Atlas Solar e avança no lançamento do Atlas Eólico. Segundo o governador, a exploração do petróleo pode ser uma ferramenta para financiar projetos que beneficiem a população e garantam a preservação ambiental.

Outro ponto abordado foi a estruturação da cadeia produtiva do petróleo no estado, incluindo a qualificação da mão de obra local, o fortalecimento de fornecedores e a criação de uma governança eficiente para acompanhar o setor.

O governador também destacou a importância da parceria entre o Governo Federal, o Amapá e a Petrobras, apontando que cada parte tem sua responsabilidade: o Governo Federal na soberania energética, o Amapá na preservação ambiental e a Petrobras na expertise técnica para atuar em áreas sensíveis.

O senador Randolfe Rodrigues reforçou que confia na ciência e nas providências já tomadas para garantir uma exploração responsável.

“Que essa pesquisa ocorra o quanto antes e que se consolide a necessidade de exploração responsável. Isso vai significar uma revolução para o Amapá, tendo em vista que é uma necessidade do Brasil e algo indispensável para as novas formas de energia que queremos no mundo”, declarou o senador.

O deputado Dorinaldo Malafaia defendeu a necessidade de acelerar o processo de pesquisa, destacando que essa agenda precisa avançar ainda este ano, antes do período eleitoral.

“Aqui cabe a todos nós uma unidade forte para acelerar um processo essencial ao desenvolvimento do Brasil e estratégico para a soberania nacional. É fundamental que o governo federal avance nesse debate com o apoio dos atores que estão aqui empenhados nesse grande esforço”, afirmou.