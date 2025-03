Marido tenta matar a esposa asfixiada com fio elétrico e ateia fogo na residência do casal

Caso foi registrado no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um caso de violência doméstica por pouco não resultou em feminicídio, nesta segunda-feira (24), no município de Santana, a 17 km de Macapá. Uma mulher foi brutalmente violentada pelo marido, teve um fio enrolado no pescoço e a casa onde o casal morava, incendiada pelo agressor. A ocorrência foi registrada na Avenida 7 de setembro, no Centro da cidade, e foi necessária a ação rápida do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar foi informada do fato por volta das 15h30. Quando a equipe chegou no local, a mulher estava bastante machucada e com um fio ainda enrolado em volta do pescoço. A violência teria partido do marido dela, identificado como Nilvan da Paixão Corrêa.

Segundo relatos da vizinhança, a vítima teve que pular o muro da propriedade para fugir do acusado. Ela foi encaminhada pelos Bombeiros ao Hospital de Emergências (HE) de Santana.

Apesar dos minutos de combate ao incêndio, as chamas comprometeram toda a estrutura do imóvel, que agora apresenta rachaduras em sua estrutura e, com isso, risco de desabamento. Além disso, os militares encontraram do lado de fora do imóvel, uma arma de fogo calibre 12, danificada.

O fogo teria sido provocado por Nilvan Corrêa, entretanto, somente a perícia do CBM poderá confirmar a origem.

Segundo vizinhos, logo após agredir a companheira e atear fogo na casa, Nilvan fugiu tomando rumo ignorado. A PM ainda chegou a realizar incursões na intenção de prender o infrator, mas não obteve sucesso.

Até o fechamento da reportagem, Aline Vanessa Machado estava consciente, sob cuidados médicos e em observação. O caso deverá ser apurado pela Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM) de Santana. O agressor continua sendo procurado pela polícia.