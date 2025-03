Médicos reduzem sedação de vereador em coma

Parlamentar sofreu um AVC no último dia 7 e teve que passar por cirurgia de urgência.

Por SELES NAFES

A equipe médica que cuida do vereador Claudiomar Rosa, do PT de Macapá, iniciou o processo que deve retirar o parlamentar do coma induzido. Segundo boletim divulgado no início da tarde desta terça-feira (11), o estado dele ainda é grave, mas há avanços que indicam já ser possível reduzir gradativamente a sedação.

No último dia 7, o vereador estava cumprindo agenda em Vitória (ES) quando passou mal. Levado ao hospital, foi confirmado um AVC.

Claudiomar foi submetido a cirurgia e exames confirmaram que ele está com a funções cerebrais preservadas. A família dele foi até o Espírito Santo para acompanhar o tratamento do vereador.

“A última tomografia confirma um quadro estável e em evolução positiva, com sinais vitais normais. O coração está funcionando bem, sem necessidade de medicamentos”, diz o boletim.

O presidente da Câmara de Macapá, Pedro Dalua (UB), decidiu suspender a sessão especial de hoje que seria em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em solidariedade a Claudiomar Rosa.