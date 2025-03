Médicos retiram sedação de vereador que sofreu AVC

Claudiomar Rosa demonstrou respostas motoras sutis, como abertura temporária dos olhos, leves movimentos no braço e nas pálpebras.

O vereador de Macapá, Claudiomar Rosa (PT), internado desde o dia 8 de março em Vitória, no Espírito Santo, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), apresentou evolução positiva no seu estado de saúde. Conforme informado pela equipe médica responsável pelo tratamento, a sedação foi completamente retirada, e o parlamentar já dá sinais de despertar.

De acordo com o boletim médico divulgado por sua família e equipe de mandato, Claudiomar Rosa demonstrou respostas motoras sutis, como abertura temporária dos olhos, leves movimentos no braço e nas pálpebras, além do reflexo de mordida.

A recuperação do vereador também foi confirmada por exames. A tomografia realizada no dia 17 apresentou resultados satisfatórios, indicando melhora nas lesões cerebrais em comparação ao exame anterior. O quadro respiratório também é considerado excelente, demonstrando uma resposta positiva ao tratamento.

A equipe médica segue otimista com a recuperação do parlamentar. A família e a equipe do vereador também agradeceram pelas mensagens de apoio e orações.