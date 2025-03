“Meu sonho é dar aulas de graça pra outras crianças carentes”, diz aluno de projeto social da PM

Dos projetos nascem histórias inspiradoras de crianças e idosos que encontraram um novo rumo para suas vidas.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

A Escola Militar de Gestão Compartilhada Antônio Messias, no Bairro Zerão, foi palco da aula inaugural dos projetos sociais da Polícia Militar, um evento que celebrou a transformação de vidas através do esporte e da interação social, nesta sexta-feira (28).

Entre os participantes, histórias inspiradoras de crianças e idosos que encontraram nos projetos um novo rumo para suas vidas.

Predador: Jiu-Jitsu e Disciplina para o Futuro

Guilherme Lopes (12), Mauro Neto (13) e Carlos Eduardo (11) são exemplos de como o jiu-jitsu pode impactar positivamente a vida de jovens. Integrantes do projeto social Predador, que atua em parceria com a Polícia Militar no bairro Perpétuo Socorro, os garotos compartilharam suas experiências:

Carlos Eduardo: “Antes do projeto, minha rotina era chata. Eu só ficava no celular, não tinha confiança. Agora, aprendi muitas coisas, sou mais rápido, mais forte e tenho mais confiança”.

Mauro Neto: “Eu só ficava na cama, só saía para jogar bola. Meu tio me chamou para treinar e eu gostei. Minha autoestima melhorou muito”.

Guilherme Lopes: “Aprendi a respeitar as pessoas e técnicas de defesa pessoal. Melhorei muito na escola e na minha vida. Meu sonho é pegar a faixa preta, treinar no projeto e dar aulas de graça para ajudar outras crianças carentes”.

Quinta Feliz: Alegria e Saúde na Melhor Idade

Graciete Age, de 75 anos, participa do Grupo da Melhor Idade Quinta Feliz no município de Santana, onde encontra apoio, diversão e cuidados com a saúde:

“É muito bom ter esse apoio. Eles conseguem consultas para a gente, a gente se diverte e fica feliz. Deixo o estresse do trabalho para lá. Gosto muito de conversar, dançar, essas coisas.”

Projetos Sociais da PM: Transformando Realidades

A Polícia Militar do Amapá mantém 12 projetos sociais e apoia outras 13 iniciativas, impactando positivamente a vida de centenas de pessoas. A aula inaugural também apresentou o Centro de Treinamento de Wrestling do projeto Luta Amapá.

Os projetos sociais da Segurança Pública são prioridade do governo do Amapá, fortalecendo a prevenção à criminalidade e aproximando as forças de segurança da comunidade.

O evento contou com a presença do governador Clécio Luís e do senador Randolfe Rodrigues.

“É um esforço de muita gente até aqui, principalmente, com muito esforço próprio, com muita capacidade de articulação própria, poder manter esses projetos vivos e ativos. E agora ele conta com recurso público. Foi um compromisso de campanha que eu fiz, de colocar no orçamento do governo recursos para subsidiar os projetos sociais da Polícia Militar e de outras instituições, que o senador Randolfe reforçou com as emendas. Nós vamos cada vez mais incentivar, cada vez mais melhorar os espaços, cada vez mais adquirir mais instrumentos, mais insumos, mais equipamentos, mais material esportivo, para que os projetos cumpram o seu papel”, comentou Clécio.

“Há 6 anos estou fazendo destinação de recursos para esses projetos, e não vamos parar. Vamos destinar emenda também pra a construção da nova piscina do projeto peixinho voadores que é coordenado há 25 anos pelo professor Mota. É nosso compromisso trabalhar o social”, pontuou Randolfe.