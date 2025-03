Motociclista colide frontalmente com caminhão de lixo na BR-210

Acidente aconteceu no km-9 da BR-210, próximo a Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um grave acidente ocorreu no domingo (9) no km-9 da BR-210, próximo a Macapá. Um motociclista colidiu frontalmente com um caminhão coletor de lixo, resultando em ferimentos graves.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), testemunhas relataram que o motociclista estava conduzindo a moto em ziguezague na pista momentos antes da colisão. A dinâmica exata do acidente ainda está sendo investigada.

O motociclista, identificado pela PRF como Nelson de Almeida Nery Neto, 43 anos, foi socorrido e encaminhado em estado grave para o Hospital de Emergência de Macapá.

Devido à gravidade dos ferimentos, não foi possível realizar o teste do etilômetro no local do acidente.

A PRF informou que o motorista do caminhão de lixo não sofreu ferimentos. O trecho da BR-210 onde ocorreu o acidente ficou parcialmente interditado por cerca de uma hora, causando lentidão no tráfego.