Mulher com 11 processos é presa após aplicar golpes das falsas vagas de emprego no governo

Servidora pública, ela foi condenada a quase 6 anos de prisão. Prisão ocorreu em um hotel, no Centro de Macapá.

Nesta segunda-feira (31), a Polícia Civil do Amapá, por meio da 8ª Delegacia de Polícia da Capital (8ª DPC), prendeu uma mulher de 38 anos condenada por estelionato. A acusada, que possui 11 processos em andamento por crimes semelhantes, aplicava golpes prometendo falsas vagas de emprego no governo em troca de valores entre R$ 1 mil e R$ 3,5 mil.

A investigação aponta que a mulher, servidora pública efetiva, usava sua posição para dar credibilidade ao esquema. As vítimas eram abordadas por indicação de conhecidos, acreditando que ela tinha influência para garantir contratações no serviço público.

Além dos golpes relacionados a empregos, a acusada também está envolvida em outros crimes, como a venda de um imóvel herdado por R$ 135 mil – enquanto a própria mãe ainda morava no local –, empréstimos fraudulentos no nome da sogra e falsificação de assinatura de uma amiga para obter crédito.

A mulher estava foragida e ciente do mandado de prisão em aberto. Foi localizada pela polícia em um hotel no centro de Macapá, onde se escondia. Agora, ela passará por audiência de custódia e será encaminhada ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN) para cumprir pena de 5 anos e 9 meses em regime semiaberto.