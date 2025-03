Mulher morre após colisão de carro com poste; motorista fugiu

Acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (5) no município localizado a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um grave acidente resultou na morte de uma mulher na manhã desta quarta-feira (5), em Santana, município a 17 km de Macapá. O acidente ocorreu na Rodovia Salvador Diniz, no Bairro Provedor.

A vítima, identificada como Caroline dos Santos, de 22 anos, ficou gravemente ferida após o carro no qual ela estava colidir contra um poste. Ela não resistiu aos ferimentos e chegou sem vida ao Hospital de Emergências (HE) da cidade.

Segundo a Polícia Militar do Amapá, o condutor do veículo fugiu do local após a colisão. O Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) esteve no local para organizar o trânsito e dar suporte à ocorrência.

De acordo com relatos de populares, chovia forte no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a tragédia. A investigação segue em andamento sob responsabilidade do BPRE. O trânsito na região continua lento enquanto os trabalhos no local são finalizados.