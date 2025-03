Mulher sofre convulsões após ser agredida e empurrada de ponte pelo marido

Caso é investigado pela Delegacia da Mulher de Macapá. Agressor foi preso.

Por RODRIGO DIAS

Uma denúncia anônima levou à prisão de um homem, de 40 anos, acusado de agredir a companheira, de 33, na comunidade de Limão do Curuá, no arquipélago do Bailique, em Macapá.

A vítima, que mantém um relacionamento de 18 anos com o agressor, foi hospitalizada em estado grave no Hospital de Emergências de Macapá devido aos ferimentos sofridos.

De acordo com a delegada Marina Guimarães, titular da Delegacia da Mulher, o agressor empurrou a vítima de uma ponte, causando um grave ferimento na cabeça da mulher, que resultou em convulsões.

“Diante do prontuário médico e do depoimento da vítima, representamos pela prisão preventiva do agressor”, afirmou a delegada.

A decisão judicial foi expedida no domingo (9) e cumprida no mesmo dia. O agressor será encaminhado para audiência de custódia e indiciado por tentativa de feminicídio e injúria.

Familiares da vítima também se deslocaram para Macapá para prestar apoio durante sua internação.