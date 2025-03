Mutirão oferece descontos, sorteio de geladeiras e troca de lâmpadas

Clientes com pelo menos três faturas em atraso ou com parcelamentos ativos poderão renegociar suas dívidas com condições especiais

Da REDAÇÃO

O Grupo Equatorial segue com novas ações do Mutirão Pelo Cliente Hoje, contemplando moradores de Macapá, Cutias e Itaubal. A iniciativa, realizada pela CEA Equatorial em parceria com a Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA), oferece serviços como negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social, troca de lâmpadas, sorteios de geladeiras, orientações sobre consumo consciente e atualização cadastral.

Negociação de débitos e Tarifa Social

Clientes com pelo menos três faturas em atraso ou com parcelamentos ativos poderão renegociar suas dívidas com condições especiais. Além disso, famílias de baixa renda que ainda não fazem parte do programa da Tarifa Social poderão se cadastrar e obter descontos de até 65% na fatura de energia elétrica. O benefício também se estende aos usuários da rede de abastecimento de água da CSA. Para inscrição, é necessário comprovar renda de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 706) e estar inscrito no CadÚnico com NIS ou Benefício de Prestação Continuada (BPC) atualizado.

Troca de lâmpadas e sorteio de geladeiras

Durante o mutirão, os clientes poderão trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, que são mais econômicos. Também será possível se cadastrar no sorteio do programa E+ Geladeira Nova, que contemplará moradores de Macapá com a substituição de refrigeradores antigos por modelos novos e mais eficientes. Para participar, é necessário estar com as contas em dia e apresentar um eletrodoméstico antigo para troca.

Documentação necessária

Para acessar qualquer um dos serviços oferecidos, os clientes devem apresentar RG, CPF, uma fatura de energia ou água no nome do titular e o NIS atualizado.

Confira os locais, datas e horários do mutirão:

Macapá

Data: 24 a 28 de março

Local: Universidade do Estado do Amapá (UEAP)

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 650 – Central

Horário: 24 a 27/03: 08h30 às 12h – 14h às 17h

28/03: 08h30 às 14h

Itaubal

Data: 24 a 26 de março

Local: Vitória Eletros

Endereço: Rua Domingos Fernandes, 536 – Centro

Horário: 24 e 25/03: 08h30 às 12h – 14h às 17h

26/03: 08h30 às 13h

Cutias

Data: 26 a 28 de março

Local: Office Papelaria

Endereço: Avenida Círio Coelho dos Santos, s/n – Centro

Horário: 26 e 27/03: 08h30 às 12h – 14h às 17h

28/03: 08h30 às 13h