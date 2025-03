Hebreus 13

Compartilhamentos

No decorrer da vida, vamos conhecer pessoas que tentarão nos conduzir por caminhos certos e errados. Apesar das influências nos rodearem, sempre seremos livres para escolher. No último capítulo da Carta dos Hebreus, Paulo lembra da “Porta Estreita” por onde os cristãos precisam passar. Vivemos num lugar passageiro. Não somos daqui. Tenha uma ótima terça-feira (4) com nosso Deus e Salvador Jesus!