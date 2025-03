Hebreus10

Em nossa sociedade atual, é cada vez mais comum o individualismo. Até entre os cristãos, há quem não se esforce para ter laços com seus irmãos na fé, alegando que dentro da igreja existem pessoas com muitos defeitos. Isso é verdade, afinal, a igreja é um grande hospital de pessoas com problemas. Em Hebreus 10, o apóstolo Paulo lembra que é importante se congregar. Tenha um feliz sábado com nosso Deus e salvador Jesus!