No Amapá, mais de 25 mil estão sobre risco de cancelamento do título

Eleitores que não votaram nos últimos três pleitos e não justificaram a ausência têm até 19 de maio para regularizar a situação.

Da REDAÇÃO

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) identificou 25.034 eleitores que não compareceram às urnas nos três últimos pleitos consecutivos e não justificaram a ausência. Esses eleitores têm até o dia 19 de maio para regularizar a situação, evitando o cancelamento do título.

A maior concentração de eleitores faltosos está em Macapá, com 13.762 pessoas. Santana aparece em segundo lugar, com 2.939 eleitores pendentes, seguido de Oiapoque, que registra 2.314 ausentes. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que também monitora as inscrições já regularizadas e aquelas que não estão sujeitas ao cancelamento.

Caso a regularização não seja feita dentro do prazo estabelecido pelo TSE, os eleitores inadimplentes podem perder o título eleitoral, o que pode gerar dificuldades para obter passaporte, assumir cargos públicos e até receber benefícios sociais.

Estão isentos da obrigatoriedade do voto e, consequentemente, do risco de cancelamento do título os eleitores facultativos, como menores de 18 anos, maiores de 70 anos e pessoas analfabetas. Também são exceções cidadãos com deficiência que comprovem extrema dificuldade para votar e aqueles cujas justificativas tenham sido aceitas pela Justiça Eleitoral.

Para consultar a situação eleitoral, os eleitores podem acessar os sites do TRE Amapá ou do Tribunal Superior Eleitoral. A regularização pode ser feita presencialmente nos cartórios eleitorais, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral ou do aplicativo e-Título.