Novo mandado de prisão contra Topete Dourado: lutador tentou matar primo da ex-companheira

Natural de Macapá, Eliel dos Santos e Santos, é conhecido no mundo do MMA como Topete Dourado.

Por OLHO DE BOTO

Um novo mandado de prisão, por tentativa de homicídio, foi emitido pela Justiça do Amapá contra o lutador macapaense Eliel dos Santos e Santos, conhecido no mundo do MMA como Topete Dourado, de 39 anos. O crime, cometido contra um primo de sua ex-companheira, ocorreu no dia 7 de setembro de 2024, na residência dela, localizada no Bairro Perpétuo Socorro, comunidade onde o lutador cresceu, na zona leste de Macapá.

A nova ordem de prisão foi cumprida no Estado do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (7) por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Amapá, com apoio da Secretaria de Segurança Pública. Topete já estava detido desde 13 de dezembro de 2024, quando foi preso no evento Shooto Brasil 127, logo após ser nocauteado em uma luta.

De acordo com a investigação, na manhã do crime, o lutador chegou a residência da ex-companheira embriagado e alegando que queria ver os filhos. A mulher destrancou a casa, achando que era seu filho mais velho quem batia na porta, e subiu para o andar superior. No entanto, ao descer, se deparou com o ex-marido dentro da casa.

Além dela, estavam na residência o seu primo, um rapaz de 28 anos, e o filho caçula do ex-casal, de 7 anos. À época, Topete estava proibido de se aproximar do local e da ex-mulher devido a uma medida protetiva por agressão que ele já havia cometido contra ela – ocasião da separação do ex-casal. Para evitar ser rastreado e que ela recebesse o alerta de aproximação, antes de ir até o local ele rompeu a tornozeleira eletrônica que usava como monitoramento judicial.

A ex-companheira percebeu que ele estava armado com uma faca e tentou afastá-lo. O primo dela, na tentativa de acalmar a situação, ofereceu café ao lutador. Mas, sentado à mesa e de costas para Topete, foi surpreendido com uma série de golpes de faca, sendo em várias partes do corpo, como mãos e pescoço. A ex-companheira, ao tentar intervir, também foi esfaqueada.

O primo relatou que, durante o ataque, o lutador gritava “Tu já era”, e tentou jogá-lo pela janela, segurando suas pernas. A vítima conseguiu reagir, quebrou a faca e entrou em luta corporal com o agressor, que estava visivelmente embriagado. Em um momento de distração de Topete, a vítima conseguiu pegar uma faca, fazendo com que o lutador fugisse do local.

Prisão no Rio de Janeiro

No dia 13 de dezembro de 2024, Topete Dourado foi preso por agentes das Polícias Civis do Rio de Janeiro e do Amapá, além da Polícia Federal, logo após lutar e ser nocauteado no evento de MMA Shooto Brasil 127. Naquela oportunidade, o mandado de prisão preventiva era por lesão corporal contra a ex-companheira e descumprimento de medida protetiva.

Agora, com a nova decisão judicial, ele passa a responder também por tentativa de homicídio qualificado contra o primo da vítima.

Segundo o delegado Leonardo Leite, da DHPP do Amapá, como o lutador já se encontrava detido em uma cadeia pública no município de São Gonçalo (RJ), o novo mandado foi cumprido diretamente no presídio.

O lutador agora permanece detido no Rio de Janeiro e está à disposição da Justiça do Amapá.