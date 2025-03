Novos médicos chegam ao Amapá para atender comunidades indígenas e municípios

Deputado federal amapaense Dorinaldo Malafaia (PDT) comemorou a chegada dos novos profissionais.

Da REDAÇÃO

O Amapá foi beneficiado com a incorporação de cinco novos médicos ao seu sistema de saúde por meio do Programa Mais Médicos.

A chegada desses profissionais marcou a abertura do Módulo de Acolhimento e Avaliação do programa, realizada nesta segunda-feira (17), em Brasília, com a presença do deputado federal amapaense Dorinaldo Malafaia (PDT). A iniciativa reforça o Sistema Único de Saúde (SUS) no estado, ampliando o atendimento especializado em regiões com maior carência de assistência médica.

Dos novos médicos, três serão destinados a áreas indígenas, um atuará em Oiapoque e outro em Laranjal do Jari, municípios que enfrentam desafios significativos no acesso a serviços de saúde. Eles se somam aos mais de 60 profissionais que já integram o programa no estado, fortalecendo a rede pública e garantindo atendimento de qualidade a populações que vivem em locais remotos e vulneráveis.

Durante o evento, Dorinaldo Malafaia destacou a importância da iniciativa para o Amapá.

“A chegada desses médicos é um avanço crucial, especialmente para as comunidades indígenas e municípios com dificuldades na área da saúde. O fortalecimento do SUS é essencial para garantir um atendimento digno e eficiente a todos”, afirmou o deputado.