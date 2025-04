O desfile da campeã Rosas de Ouro e sua homenagem aos jogos e cassinos

Desfile com tena sobre os jogos de azar rendeu o título para a Rosas, que tem como líder uma mulher cheia de garra.

A escola paulistana foi fundada há 54 anos, desde então se destaca nos desfiles da cidade. Em 2025, o desfile sobre os jogos de azar rendeu o título para a Rosas, que tem como líder uma mulher cheia de garra.

Com a presidência feminina de décadas, de Angelina Basílio, cada detalhe faz a diferença e isso trouxe a conquista do oitavo troféu de campeã. Parte do sucesso está ligado a presidente da agremiação que atuou em diferentes posições dentro da escola durante a vida e ficou no lugar de seu pai no cargo de maior relevância, o conhecimento é a “arma” usada para derrotar a concorrência.

A dificuldade de ser mulher em uma profissão dominada por homens faz parte da vida de Angelina, mas hoje ela é admirada pela comunidade e um exemplo de coordenação.

“Você imagina, 22 anos atrás, uma mulher assumir um cargo que é masculino era muito mais complicado. Eles diziam que eu ia acabar com a Rosas de Ouro, que não ia aguentar as pressões, a administração, o trabalho do dia a dia. Não é fácil, porque sendo mulher você tem que mostrar três vezes mais que você é capaz, competente, que as coisas vão acontecer, dar certo”, contou à CNN.

História dos jogos brilhou na avenida

A Roseira fez um desfile brilhante com a temática de jogos de azar que salientou a outra face das apostas. Com o enredo: “Rosas de Ouro em uma Grande Jogada”, a escola levou ao público a influência dos jogos de azar na cultura brasileira e mundial, com carros repletos de glamour e jogatina. O conjunto de suas alegorias recebeu 269,8 pontos, deixando para trás Acadêmicos do Tatuapé, Mocidade Alegre e Gaviões da Fiel.

Os quatro gigantes carros alegóricos, 16 alas e mais de 1.800 componentes desfilaram com sincronia contando a história do surgimento dos jogos e caminhando até os cassinos online atuais.

A Roseira também fez uma homenagem ao seu bairro, que ganhou o nome de Cassino Brasilândia, uma casa de jogos sobre rodas com todos os detalhes de caça-níqueis, moedas e a emblemática que envolve os cassinos.

As alegorias de cartas de baralhos, dados até personagens de videogame fizeram parte do enredo, mas nenhuma teve destaque maior que o carro alegórico de cassino, com muitas luzes e efeitos visuais. O que ninguém imagina é que todo o luxo é executado mecanicamente, com dezenas de pessoas atuando dentro do carro e com a ajuda dos passistas.Outro ponto alto foi a bateria que apresentou o som típico das moedas nos cassinos o “bling bling”, uma referencia a Las Vegas.

Entre seus integrantes estavam pessoas com deficiência, uma idosa de 93 anos e os membros mais novos nascidos com samba no pé, a inclusão também foi importante para atingir a alta pontuação.