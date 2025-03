O ‘mapa’ da buraqueira em Macapá

Macapá começa a sofrer novamente com a buraqueira. Obras de saneamento não terminadas, alagamentos e asfalto de baixa qualidade têm restabelecido o cenário de precariedade.

Por ALLAN VALENTE

Fotos: Allan Valente e Seles Nafes

Após vivenciar pelo menos dois anos de grandes avanços na mobilidade urbana, com várias frentes de asfaltamento na cidade, Macapá começa a sofrer novamente com a buraqueira. Além de obras de saneamento – que iniciam, estragam a estrutura e não são terminadas –, alagamentos e baixa qualidade do asfalto e ausência de drenagem têm contribuído para restabelecer o cenário de precariedade de anos atrás.

As ruas e avenidas estão começando a voltar a causar prejuízos a motoristas, motociclistas e ciclistas. O trânsito fica lento. Os pedestres também sofrem porque no período chuvoso têm que desviar das incontáveis poças aonde não há calçadas. Por isto, o Portal SelesNafes.com começou a fazer o ‘mapa da buraqueira de Macapá’, uma espécie de guia para ajudar condutores a evitar vias com péssimas condições de trafegabilidade. Esta primeira publicação traz 10 vias que, infelizmente, encaixam-se neste perfil. Há dezenas de outros locais que o Portal SN ficará acompanhando.