Ofensas em grupo viram ação judicial entre secretária e militantes da causa animal

Defensores de pets são processados pela secretária após xingamentos e acusações em grupo

Por SELES NAFES

A Secretária de Bem-Estar Animal do Amapá decidiu acionar judicialmente quatro militantes da causa animal por calúnia, injúria e difamação. De acordo com o processo, as ofensas teriam sido proferidas dentro de um grupo de WhatsApp, onde os militantes teriam feito diversas acusações que, segundo ela, não condizem com a realidade e ferem sua honra.

A decisão de ingressar com a ação judicial foi tomada após a secretária reunir provas das mensagens que circulavam no grupo, que tinha apenas seis pessoas: ela, a secretária municipal e mais quatro militantes. Segundo a ação movida por Laudenice Monteiro, quatro deles teriam utilizado a plataforma para espalhar informações falsas sobre sua gestão à frente da pasta, além de ataques pessoais.

A acusação envolve mensagens que, segundo os advogados da secretária, extrapolam o direito à crítica e configuram crimes contra a honra.

“A liberdade de expressão tem limites. Quando o debate ultrapassa o campo das ideias e atinge a honra de uma pessoa, medidas legais devem ser tomadas”, declarou um dos advogados da secretária.

A ação afirma que a gestora sempre esteve aberta ao diálogo e às críticas construtivas, mas que não aceitará ataques infundados.

“Trabalhamos para o bem-estar dos animais e da população. Quem quiser sugerir melhorias será sempre bem-vindo, mas não admitiremos mentiras e difamações”, afirmou.

Os militantes acusados ainda não se manifestaram oficialmente sobre o processo.