‘Olhe lá eles’: sinal de fumaça ajuda a localizar extrativistas desaparecidos

Os quatro homens que haviam saído para caçar foram encontrados nesta quinta-feira (13)

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Os quatro extrativistas que haviam desaparecido há dois dias foram encontrados nesta quinta-feira (13), durante uma operação de buscas realizada pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA). Eles haviam saído para caçar na última terça-feira (11) e não retornaram.

Logo após a notícia do desaparecimento de Erildo Soares, Wiliis Penha, Romério Duarte e Redson Pinto dos Santos, as autoridades de segurança foram informadas. Moradores da região conhecida como Aturiá foram os primeiros a tentar encontrar os quatro homens.

Com base nas informações dos moradores da localidade, o GTA partiu de um ponto próximo ao local de partida dos desaparecidos e realizou voos em uma extensa área próxima do Aturiá. Durante uma das averiguações, o GTA avistou um sinal de fumaça e encontrou os quatro homens desaparecidos. As primeiras informações indicam que todos estão bem.

A área onde os desaparecidos foram encontrados é de difícil acesso, com mata fechada. No momento em que o GTA se aproximou, começou a chover, o que obrigou a aeronave a retornar. Agora, os militares que participam da operação estão planejando a retirada dos resgatados.

“O sinal de fumaça ajudou bastante e conseguimos achá-los. Todos estão bem e agora os militares que estão na operação planejam a retirada dos quatro homens. O local possui árvores altas e a mata é bastante fechada”, afirmou o capitão Bryan Fonseca, do GTA.

A operação segue em andamento no sul do estado.