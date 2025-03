Ônibus abandonado há 1 ano vira cenário de crimes

Segundo moradores, até estupros e uso de drogas ocorrem dentro do veículo

Por OLHO DE BOTO

Moradores de uma rua no bairro Morada das Palmeiras, zona norte de Macapá, estão preocupados com um ônibus abandonado que permanece no local há mais de um ano sem qualquer providência das autoridades.

Segundo relatos da comunidade, o veículo tornou-se um ponto de encontro para usuários de drogas e indivíduos em situação de rua, sendo frequentemente utilizado para práticas ilícitas. O veículo está estacionado na Rua do Limão, entre as avenidas Pera e Caju.

Moradores denunciam que o ônibus já serviu como esconderijo para criminosos, além de ter sido palco de estupros e até mesmo usado como motel. Apesar das recorrentes chamadas à polícia, nada foi resolvido até o momento.

As imagens do local mostram o estado de deterioração do ônibus: a lataria está enferrujada e amassada, os vidros estão quebrados ou ausentes, e o interior está completamente sujo e vandalizado. Essa situação preocupa ainda mais a comunidade, que teme pela segurança de crianças e adolescentes que transitam pela região.

Por medo de represálias, os moradores preferem não se identificar, mas cobram uma ação urgente das autoridades para a remoção do veículo e reforço na segurança do bairro.