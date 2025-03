Ônibus da linha Oiapoque-Macapá se envolve em acidente

Coletivo colidiu com um carro particular na BR-156.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Uma viagem que deveria ser rotineira se transformou em momentos de tensão para os passageiros do ônibus da empresa Santanense, que faz a linha Oiapoque-Macapá.

Na noite desta quinta-feira (14), o veículo se envolveu em um acidente com um carro particular na BR-156, resultando no tombamento parcial do coletivo.

Por sorte, apesar do susto, ninguém ficou ferido no acidente. As imagens do ônibus tombado, que circularam rapidamente nas redes sociais, mostram a gravidade da colisão, mas também o alívio de todos os envolvidos.

A empresa Santanense disponibilizou outro ônibus para que os passageiros pudessem seguir viagem até Macapá.