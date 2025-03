Ônibus tem princípio de incêndio com passageiros dentro

Coletivo pertence à empresa Nova Macapá e tem quase 13 anos de uso.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Passageiros de um ônibus da linha Marabaixo-Centro, do sistema Nova Macapá, administrado pela prefeitura da capital, viveram momentos de tensão na manhã desta terça-feira (18), quando o veículo começou a soltar fumaça e apresentou um princípio de incêndio. O incidente ocorreu na Rodovia Duca Serra, próximo às entradas dos bairros Goiabal e Marabaixo 1, na zona oeste da capital amapaense.

De acordo com relatos, o ônibus, modelo 2012, começou a apresentar problemas durante o trajeto pela rodovia. Uma densa fumaça tomou conta do interior do veículo, causando pânico entre os passageiros.

Vídeos gravados por ocupantes mostram o motorista tentando controlar a situação. Em determinado momento, ele desce do veículo com uma mochila e um extintor de incêndio.

Nas imagens, é possível ver os passageiros se abanando em meio à fumaça, em busca de alívio. Outro vídeo, captado do lado de fora do ônibus, mostra o motorista e alguns passageiros visivelmente abalados com o ocorrido.

Até o momento, não há informações sobre a causa do problema ou sobre possíveis feridos. A prefeitura de Macapá e a empresa responsável pelo veículo ainda não se pronunciaram sobre o incidente.