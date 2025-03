Ônibus tomba na estrada Macapá-Vale do Jari

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os passageiros com suas bagagens na beira da estrada

Por RODRIGO DIAS

Um ônibus tombou na manhã desta quinta-feira (20) na estrada que liga Macapá ao Vale do Jari, nas proximidades do Maruanum. Segundo as primeiras informações, o veículo deslizou na pista molhada e caiu em uma vala.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve feridos no acidente. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os passageiros com suas bagagens na beira da estrada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado e constatou que nenhum passageiro precisava de atendimento médico.

Os responsáveis pelo ônibus providenciou outro veículo para que os passageiros pudessem seguir viagem. A PRF está investigando as causas do acidente.