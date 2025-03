Operário cai de estrutura de 3 metros em obra na UNIFAP

Trabalhador teria retirado EPI, segundo administração do campus

Por RODRIGO DIAS

Um acidente de trabalho ocorrido no início desta semana em uma obra na Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) chamou a atenção para a importância da segurança no trabalho. O caso só foi divulgado nesta quinta-feira (20) após um vídeo circular na Internet.

Um operário caiu de uma altura de aproximadamente três metros enquanto trabalhava na estrutura de ferro do telhado de um prédio em construção no campus.

Segundo informações da prefeitura do campus, o operário utilizava os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários para a realização do trabalho.

No entanto, em um determinado momento, ele decidiu retirar o cinto de segurança por conta própria, resultando na queda da estrutura de ferro da cobertura do prédio.

A UNIFAP informou que o trabalhador foi prontamente socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, felizmente, não sofreu ferimentos graves.

A universidade ressaltou que preza pela segurança de seus trabalhadores e que investigará as causas do acidente para evitar que situações semelhantes se repitam.