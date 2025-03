Padrasto teria abusado de duas enteadas de 10 e 12 anos, diz polícia

Caso ocorreu em Vila Vitória e foi investigado pela equipe do Ciosp de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Um homem de 46 anos foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá acusado de abusar de duas enteadas. As vítimas têm 10 e 12 anos. O caso foi divulgado hoje pela Polícia Civil de Oiapoque, município na fronteira norte, a 590 km de Macapá.

A prisão ocorreu no último domingo (23), no distrito de Vila Vitória, distante cerca de 9 km da sede da cidade.

Segundo o delegado Bruno Almeida, coordenador do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública do Oiapoque (CIOSP), o autor já vinha sendo investigado por praticar ato libidinoso contra as enteadas. Mas, as investigações e oitivas especializadas indicaram que pode haver outras menores que também foram vítimas de abuso dele.

“Foi representado pela prisão preventiva, que foi concedida pelo magistrado, a equipe policial levantou o paradeiro do indivíduo e logrou êxito no cumprimento do mandado de prisão. É necessário que as famílias redobrarem a atenção com as crianças a fim de precaver o crime de abuso sexual e violência sexual”, observou o delegado.

O nome do acusado não foi divulgado pelas autoridades. Ele está à disposição da Justiça.