Tiago 3

Compartilhamentos

Pense em quantos problemas e mágoas criamos com as nossas palavras. No capítulo 3, Tiago nos alerta sobre o que dizemos e o que somos capazes de fazer a outras pessoas. A língua é como uma pequena fagulha que incendia uma floresta. Esse é o perigo quando a boca é mais rápida que o cérebro. Tenha uma ótima sexta-feira (7) com nosso Deus e senhor Jesus Cristo!