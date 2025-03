Petróleo: Ibama aprova plano e sinaliza possível liberação da licença no Amapá

Instituto aprovou o plano de limpeza da sonda que será trazida para o Amapa para os testes finais antes do licenciamento

Por SELES NAFES

O Ibama aprovou o plano de limpeza da sonda que será utilizada na perfuração do poço de sondagem da Margem Equatorial, na costa do Amapá. A informação foi divulgada nesta terça-feira (11) por fontes da Petrobras ao senador Randolfe Rodrigues (PT), que divulgou a novidade em suas redes sociais.

Para o parlamentar, a decisão indica uma tendência favorável à aprovação do licenciamento ambiental solicitado pelo estatal.

A Petrobras tenta, desde 2023, obter a licença para perfurar um poço a 550 km da foz do Rio Amazonas, a cerca de 170 km de Oiapoque, em águas ultraprofundas, a uma profundidade de 2,8 mil metros.

O primeiro pedido de licenciamento foi negado pelo Ibama no ano passado, sob a justificativa de que a Petrobras fornecesse mais informações e realizasse investimentos adicionais para garantir a proteção da fauna marinha em caso de um eventual acidente. No mês passado, foi amplamente noticiado que os técnicos do Ibama estaria recomendação outa negativa, mas isso nunca chegou a ser confirmado.

Ainda em fevereiro, o Ibama determinou que a estatal também apresentasse um plano de limpeza da sonda, com o objetivo de evitar a introdução do coral-sol, uma espécie exótica para a costa do Amapá. O procedimento é essencial para que a sonda seja deslocada para a região onde serão realizados os testes finais necessários para a emissão da licença.

Diante da aprovação do plano, Randolfe Rodrigues comemorou o avanço no processo de licenciamento.

“É um passo decisivo que aproxima a Petrobras da autorização definitiva para a pesquisa. Hoje é um dia importante. Demonstramos um enorme passo para a pesquisa e a exploração sustentável, sem ameaçar o meio ambiente e cumprindo todas as exigências técnicas”, afirmou o senador.

Com a nova etapa concluída, cresce a expectativa de que a Petrobras consiga obter a licença ambiental em breve e iniciar a exploração de petróleo na Margem Equatorial, considerada uma das áreas mais promissoras para a produção offshore no Brasil.

O senador pelo Amapá e presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (UB), celebrou a decisão do Ibama e destacou a importância do avanço no licenciamento ambiental para o desenvolvimento econômico da região.

“Recebo com muita satisfação a notícia de que o Ibama aprovou o plano da Petrobras para a limpeza da sonda que será utilizada na perfuração na Margem Equatorial. Essa autorização é um passo importante para que a companhia obtenha a licença ambiental necessária e avance com essa atividade exploratória de forma responsável e sustentável”.