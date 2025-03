Petróleo vai aumentar em 20% o orçamento do Amapá, aponta simulador

Governador Clécio Luís conheceu simulador de impacto anual da produção de petróleo na Margem Equatorial, em Brasília (DF)

Da REDAÇÃO

O Amapá poderá ampliar seu orçamento em 20% com a exploração de petróleo na Margem Equatorial, segundo projeções de um simulador apresentado ao governador Clécio Luís nesta quinta-feira (27), em Brasília (DF).

Desenvolvido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o sistema integra o Observatório Nacional da Indústria e calcula os impactos econômicos da produção de óleo e gás, incluindo geração de empregos, arrecadação de impostos e contribuições ao PIB.

Royalties

A ferramenta utiliza três variáveis principais: produção diária de barris, preço do petróleo em dólares e taxa de câmbio. Em um cenário de 326 mil barris/dia, com o barril a U$ 80 o Amapá poderia arrecadar R$ 2,6 bilhões em royalties – valor que representaria um incremento de 20% no orçamento estadual.

“Esses recursos podem impulsionar um novo ciclo de desenvolvimento para o Amapá, mas é essencial planejamento e governança para garantir investimentos em infraestrutura, educação e saúde”, afirmou Clécio Luís.

A visita reforça o papel do estado no debate sobre a gestão dos recursos da Margem Equatorial, área que inclui também o litoral do Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte e Ceará. Roberto Muniz, representante da CNI, sugeriu que o Amapá adote o Observatório como parceiro estratégico para modelar políticas públicas.

Márcio Guerra, do Observatório Nacional da Indústria, destacou a importância de preparação técnica: “É preciso estruturar a gestão desses recursos para evitar desperdícios e garantir benefícios de longo prazo”.

A CNI enviará uma equipe técnica ao Amapá para capacitar gestores da Fazenda estadual e da Agência de Desenvolvimento Econômico e Mineração. O objetivo é antecipar cenários e criar planos para alocar os recursos de forma eficiente, incluindo investimentos em logística, energia e industrialização.