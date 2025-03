Piratas Estilizados é campeã de 2025; apuração termina em vandalismo

CARNAVAL NO MEIO DO MUNDO

Último quesito desempatou disputa com a Boêmios do Laguinho; torcida da vice-campeã atirou garrafas e cadeiras

No início da noite desta quarta-feira (5), a escola de samba Piratas Estilizados foi declarada a campeã do Grupo Especial do Carnaval 2025 no Sambódromo de Macapá, durante a apuração realizada pela Liga Independente das Escolas de Samba. A disputa foi acirrada até o último quesito, Comissão de Frente, que definiu o desempate com a Universidade de Samba Boêmios do Laguinho, vice-campeã do ano. Após o resultado, a PM precisou intervir para dispesar integrantes da vice-campeã que decidiram vandalizar o local atirando garrafas e cadeiras contra o palco.

A classificação final ficou assim:

1º: Piratas Estilizados – 180,6

2º: Boêmios do Laguinho – 180,6

3º: Piratas da Batucada – 180,4

4º: Maracatu da Favela – 180,1

5º: Império do Povo – 179,9

6º: Império da Zona Norte – 179,7

A Piratas Estilizados foi a quarta escola a atravessar a Avenida Ivaldo Veras na primeira noite de desfiles no sambódromo de Macapá. Conhecida por inovar ao incluir o hip hop no ritmo da bateria, a agremiação conquistou o público e os jurados ao apresentar o enredo “Da lenda de Iaça ao sabor açaí que conquistou o mundo”.

O tema destacou a origem e a trajetória do açaí, fruto amazônico que se tornou símbolo da identidade do Amapá. Curiosamente, a palavra “Iaça” é “açaí” ao contrário, reforçando a conexão com a lenda que inspira seu nome.

Com uma apresentação vibrante, alegorias ricas em detalhes e a tradicional bateria que mescla samba com hip hop, a Piratas Estilizados celebrou não apenas uma vitória no Carnaval, mas também a cultura e a tradição do povo amapaense.

Mais cedo, Unidos do Buritizal foi declarada campeã do Grupo de Acesso. Império da Zona Norte foi rebaixada para o Grupo de Acesso.

Logo após a apuração, policiais militares precisaram usar bombas de efeito moral e gás de pimenta para conter integrantes da Universidade de Samba Boêmio do Laguinho. Os brincantes jogaram cadeiras e garrafas contra integrantes da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesap), que estavam no palco do sambódromo.

A confusão foi rapidamente dissipada pela PM, e, apesar da correria e sustos, não há informações sobre feridos ou prisões.