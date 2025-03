PM destrói bandeiras colocadas para ‘celebrar aniversário’ de facção em Macapá

Bandeiras e faixas de apologia ao crime foram espalhadas pela cidade de Macapá neste domingo (23).

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

A Polícia Militar do Amapá, com apoio do Corpo de Bombeiros, realizou uma operação para remover e incinerar bandeiras e faixas de apologia ao crime espalhadas pela cidade de Macapá no último domingo (23).

A ação ocorreu após a facção criminosa “Família Terror do Amapá” exibir os materiais em torres de telefonia e caixas d’água em áreas sob seu domínio, em comemoração ao aniversário de 10 anos do grupo.

Após a remoção dos materiais, os policiais procederam à sua incineração. A PM ressaltou a importância da colaboração da população para identificar e localizar os responsáveis pela distribuição dos materiais de apologia ao crime, garantindo total sigilo aos denunciantes.

A retirada ocorreu durante a tarde. À noite, por volta de 20h, houve uma queima de fogos em diversos pontos da capital, prática comum em aniversários de grupos criminosos.

Rapidamente, equipes policiais buscaram intervir e algumas pessoas foram detidas, transmitindo uma mensagem de que tais atos não serão tolerados.