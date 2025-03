PM procura gangue que faz arrastão e aterroriza comerciantes em Macapá

Assaltantes chegam aos empreendimentos de bicicleta, sempre em bando, e agem com extrema violência contra funcionários e clientes.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

A Polícia Militar do Amapá está em busca de identificar os integrantes de uma gangue de criminosos que vêm aterrorizando comerciantes em Macapá. Os bandidos, que agem em bicicletas e portam armas de fogo, invadem estabelecimentos comerciais em uma espécie de arrastão, causando pânico e prejuízo às vítimas.

O último registro da ação da gangue ocorreu no dia 14 de março, em um mercadinho no Bairro do Buritizal, zona sul da capital. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que os criminosos, após observarem o local, estacionam as bicicletas e invadem o mercadinho.

Eles rendem clientes com violência. Um casal, que estava com uma criança de colo no momento da ação criminosa, fica sob a mira de um revólver.

A PM divulgou outro vídeo que mostra o mesmo grupo agindo da mesma forma em um ponto comercial no bairro do Zerão, localizado atrás de uma empresa produtora de açúcar. A semelhança nas ações e nas características dos criminosos indica que se trata da mesma gangue, que vem agindo com frequência na região sul.

A polícia pede a colaboração da comunidade para identificar e localizar os criminosos. Qualquer informação que possa levar à identificação dos bandidos pode ser repassada pelo telefone 190, com garantia de anonimato.