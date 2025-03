Prefeitos querem descentralização do HU para o interior do Amapá

O prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro, destacou a dificuldade de acesso da população do seu município ao HU, hoje situado a 330 km de distância.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Em busca de serviços de saúde mais acessíveis e mais próximos da população interiorana, prefeitos e representantes dos municípios do Amapá participaram de uma reunião estratégica nesta terça-feira no Hospital Universitário da Unifap (HU), localizado na capital, Macapá.

O encontro, que contou com a presença de 11 prefeitos, secretários municipais de saúde e presidentes de Câmaras Municipais, teve como foco principal a descentralização dos atendimentos do HU para o interior do estado.

O prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro, esteve presente na reunião, acompanhado da secretária municipal de Saúde, Lilian Abreu, e do presidente da Câmara de Vereadores, Leandro Ferreira. A delegação destacou a necessidade de descentralizar os serviços de saúde, levando em consideração a crescente demanda dos municípios e a dificuldade de acesso da população ao HU, hoje situado a 330 km do município.

Durante o encontro, os gestores municipais reforçaram a importância de garantir que os serviços de saúde cheguem a todas as regiões do estado, beneficiando um número maior de cidadãos. A ampliação do atendimento hospitalar é vista como uma medida essencial para fortalecer a saúde pública no Amapá, reduzindo a sobrecarga no HU e proporcionando um atendimento mais ágil e eficiente aos pacientes.

“Precisamos garantir que os municípios tenham acesso a serviços de saúde de qualidade, sem que a população precise se deslocar até a capital para receber atendimento. Essa reunião foi um importante avanço nessa direção”, afirmou Mineiro.

A reunião faz parte de uma agenda voltada para o fortalecimento dos serviços essenciais no Amapá, com foco na melhoria do acesso à saúde. A articulação entre os gestores municipais e a Unifap visa planejar melhorias estruturais e operacionais no HU, além de expandir sua atuação para o interior do estado.