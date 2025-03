Prefeitura diz que vai apurar ação da Guarda Municipal em abordagem polêmica a ciclistas

Guardas municipais foram filmados agredindo ciclistas no Parque Meio do Mundo.

Por RODRIGO DIAS

Após a polêmica causada por vídeos de uma abordagem da Guarda Civil Municipal de Macapá a jovens dentro Parque do meio do Mundo, na zona sul da capital, a prefeitura se posicionou sobre o ocorrido.

Ponto turístico da cidade, o local foi palco de um tumulto envolvendo agentes da Guarda Civil Municipal e um grupo de jovens e adolescentes praticantes de manobras de bicicleta. O caso ocorreu no domingo (16).

Segundo relatos de testemunhas e vídeos que circulam nas redes sociais, a confusão teve início quando os guardas tentaram impedir os ciclistas de realizar manobras no local, alegando risco à segurança dos frequentadores.

A abordagem inicial dos guardas aos ciclistas gerou um bate-boca, que rapidamente escalou para um confronto físico.

Vídeos mostram um jovem de camisa vermelha sendo imobilizado por dois guardas. Em seguida, um terceiro guarda tenta derrubá-lo, mas sem sucesso. A situação se intensifica, e os guardas acabam caindo no chão.

Outros integrantes do grupo de ciclistas reagem, atirando pedras contra os guardas, que continuam tentando imobilizar o jovem. Um servidor público tenta intervir e acalmar os ânimos.

Em outro vídeo, um adolescente é visto pedalando quando um guarda o persegue, dá um tapa e o derruba da bicicleta. O ciclista grita que está sendo agredido, e em seguida é enforcado e levado para a viatura.

Já nesta segunda-feira (17), novas imagens mostraram uma roda de ciclistas que assistiam a dois jovens brigando no mesmo local. O vídeo teria sido gravado momentos antes da abordagem da Guarda Civil e a briga entre eles teria motivado a ação dos guardas.

Posicionamento da prefeitura

A Prefeitura Municipal de Macapá informou que está analisando a ocorrência envolvendo os agentes da Guarda Civil Municipal e ciclistas no último domingo (16), no Parque Meio do Mundo.

Justificou que a abordagem se deu em virtude dos recorrentes acidentes envolvendo ciclistas e pedestres que frequentam o local.

A Prefeitura disse ainda que abriu procedimento administrativo para analisar os fatos e averiguar se houve uso de força excessiva ou tratou-se somente de resposta proporcional a suposta agressão durante a abordagem. Após isso, todas as providências cabíveis serão tomadas.

O Poder Municipal reafirmou o compromisso de mobilizar todos os esforços necessários para garantir a segurança dos frequentadores, dos empreendedores e dos moradores do entorno do Parque do Meio do Mundo.