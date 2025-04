Prestes a ser deputada de novo, Aline aceita retornar ao governo

Aline Gurgel ocupou a Assistência Social até deixar o cargo para concorrer à prefeitura de Macapá

Da REDAÇÃO

O governador do Amapá anunciou, nesta segunda-feira (31), a nomeação de Aline Gurgel como nova titular da Secretaria de Estado da Assistência Social.

Na prática, Aline volta a ocupar o cargo depois de um hiato de seis meses, após concorrer à prefeitura de Macapá pelo Republicanos.

Formada em Direito, Aline possui ampla experiência na gestão pública, tendo atuado em pastas como a Assistência Social e Políticas para as Mulheres. Além disso, exerceu mandatos como vereadora de Macapá e deputada federal.

A nova passagem de Aline Gurgel pela Assistêncial Social não deve ser longa, já que ela deve assumir a cadeira de deputada federal nas próximas semanas.

No início do mês, o STF encerrou o processo e anulou as regras sobre as sobras eleitorais de 2022, determinando a recontagem dos votos. A decisão modificou a configuração da bancada federal do Amapá na Câmara dos Deputados.